En god dag for Sam Smith og en dårlig dag for bærer af forlovelsesring

Sam Smith. Den britiske sanger Sam Smith vil hverken opfattes som en mand eller som en kvinde, men ser sig selv som nonbinær. Sangeren vil derfor ikke omtales som han eller ham, som det hidtil er sket, men beder på Twitter om at blive kaldt they og them, på dansk de/dem. Derfor skriver de »I dag er en god dag. Efter at have været i krig med mit køn hele livet har jeg besluttet mig for at acceptere mig selv som den, jeg er, både indvendig og udvendig«. De skriver også, at de har været særdeles nervøse, fordi andres mening er vigtig, at det ikke er nemt at ændre vaner, og at de ved, at andre vil begå fejl og bruge de forkerte termer. »Men alt, jeg beder jer om, er, at I please please prøver. Jeg håber, at I kan se mig, som jeg ser mig selv nu. Tak«. Det er da en god dag, når man finder modet til at stå ved, hvem man er.