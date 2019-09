Tunge tasker giver DBU påbud fra Arbejdstilsynet

Der er tale om et større udstyrsstykke, når de danske fodboldlandshold rejser rundt i verden med store, tunge tasker i lasten.

De tasker, der ofte vejer omkring 20 kilo, bæres af personale hos Dansk Boldspil-Union (DBU), men taskerne er for tunge og kan give rygproblemer, har Arbejdstilsynet slået fast.

Derfor har DBU fået et påbud om finde en løsning, så det ikke sker i fremtiden. Det fremgår af en aktindsigt, som A4 Arbejdsmiljø har fået hos Arbejdstilsynet.

»Arbejdet med løft af tasker er ikke udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdet udsætter de ansatte for belastninger, der kan medføre skade på især lænderyg, skulder og nakke«, lyder det.

DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, fortæller, at man er i færd med sammen med konsulent at finde ud af, hvordan de belastende løft kan undgås i fremtiden.

Tager henvendelse seriøst

Han slår samtidig fast, at ingen DBU-medarbejdere er kommet til skade.

»Ingen af vores medarbejdere har pådraget sig skader som følge af arbejdet med taskerne, og ingen har klaget over det«.

»Men vi tager selvfølgelig henvendelsen fra Arbejdstilsynet seriøst, for vi vil naturligvis ikke have, at nogen kommer til skade«, siger Jakob Høyer til A4 Arbejdsmiljø.

DBU har 17 landshold på tværs af køn og aldersgrupper.

Det var i sommer, at to tilsynsførende besøgte DBU og kunne konstatere, at medarbejdere lavede uhensigtsmæssige løft af de tunge tasker.

DBU modtog påbuddet 2. august og er altså i gang med at finde løsninger.

ritzau