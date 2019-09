Borgmester kaster redningskrans til verdenskendt tagfarm

Efter næsten et års usikkerhed om fremtiden for den berømte tagfarm ØsterGro, lyder kommunens melding nu, at den nu er »tæt på at være reddet«.

Siden slutningen af 2018 har den økologiske tagfarm ØsterGro, ejeren af bygningen på Østerbro og Københavns politikere kæmpet for at sikre en permanent fremtid for farmen i byen.

Nu ser den mission – endelig – ud til at lykkes.

Sådan lyder vurderingen fra Teknik- og Miljøforvaltningen og borgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), der mener at have nøglen til ØsterGros overlevelse.

Ejeren af bygningen, den tidligere racerkører Jac Nellemann, har nemlig ansøgt om at ændre anvendelsen af bygningen, og det har åbnet op for, at politikerne i Teknik- og Miljøudvalget kan give en dispensation fra antallet af parkeringspladser, som ellers var fastsat gennem Byggeloven.

»Det har været et enormt stort ønske fra alle politikerne i udvalget at finde en løsning og redde ØsterGro, og Teknik- og Miljøforvaltningen har gjort alt, hvad den kunne for finde en løsning inden for lovens grænser, der levede op til det politiske ønske«, siger borgmesteren og tilføjer:

»Det har været utroligt svært, men heldigvis har ejeren af bygningen nu ansøgt om anvendelsesændringer, som baner vejen for bevarelsen af ØsterGro på den nuværende lokation. Jeg har en klar forventning om, at ØsterGro hermed er reddet, og det kan jeg kun være fuldt ud tilfreds med«.

Den populære og internationalt omtalte tagfarm har siden december sidste år været omdrejningspunkt i en debat om værdier, politik og rigid lovgivning på Københavns Rådhus.

Skal omdannes til p-pladser

Kort fortalt vil politikerne gerne redde tagfarmen fra at blive omdannet til 23 tagparkeringspladser, som en gammel byggelov for området foreskriver.

I 2014 fik foreningen ØsterGro en midlertidig byggetilladelse gældende i to år til at omdanne det grå betontag på bygningen til et frodigt og spirende økologisk landbrug – midt i København.

Siden blev tagfarmen både populær og anerkendt i ind- og udland – men det rokkede ikke ved de gamle byggelovsplaner, der foreskrev, at der skulle være parkeringspladser på taget.

I slutningen af 2018 var det ved at være sidste udkald for en redning, hvis tagfarmen skulle bevares.

Efter mediebevågenhed om sagen stemplede flere politikere ind i kampen for at redde øko-landbruget midt i København, og indtil nu har ØsterGro kun været en realitet som følge af en række dispensationer fra Københavns Kommune.

Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen kan tilladelsen dog blive permanent, hvis politikerne vedtager, at der kun skal etableres 17 parkeringspladser på matriklen i stedet for de 23 parkeringspladser på taget og seks p-pladser i gården, som reglerne foreskrev.

Ifølge ejeren er det allerede nu lykkedes at finde p-pladserne andre steder end på taget.

»Vi har fem pladser i parkeringspladser i kælderen, og så har vi omkring 12 i gården – så jeg kan ikke forestille mig, at det bliver et problem at finde parkeringspladserne«, siger Jac Nellemann til TV 2 Lorry.

Han glæder sig over, at der nu er udsigt til både politisk og forvaltningsmæssig medvind i sagen.

»Jeg elsker ØsterGro. Det er så fin en ting, og det er rart at København kan vise sin grønne profil ude i verden. Jeg synes, det er fantastisk«, siger Jac Nellemann.

Chokerende proces

Samme ordlyd bruger Kristian Skaarup, der sammen med Livia Urban Swart Haaland er initiativtager og idémand bag den økologiske tagfarm i København.

»Det er vi sindssygt glade for. Det betyder alt for os«, siger Kristian Skaarup til TV 2 Lorry.