Fakta

De unge tror på erhvervsliv

De unge mellem 20 og 36 år har større tiltro til, at erhvervslivet kan løse klimaproblemerne, end at politikerne kan, viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for Dansk Industri.

58 procent af de unge mener, at virksomhederne er i stand til at løse klimaproblemet. 56 procent mener, at politikerne er det.