Højesteret: Slovakisk advokat, der slog Papes kæreste, skal alligevel ikke udvises af Danmark i seks år

fakta

Tidslinje over sagen

17. maj 2018:Den meget omtalte voldsepisode fandt sted på beværtningen LA Bar på Gammel Mønt i det centrale København cirka klokken 3.30. Her skal den nu 35-årige Branislav Gvozdiak fra Slovakiet ifølge anklagen have slået justitsministeren Søren Pape Poulsens (K) forlovede, Josue Vasquez, med knyttet hånd i ansigtet og udtalt, at han ikke kan lide homoseksuelle. Slovakken er til daglig advokat i Warszawa, Polen. Han var i Danmark for at følge VM i ishockey, men stødte under en bytur altså sammen Vasquez. Efter voldsepisoden bliver Gvozdiak frihedsberøvet og varetægtsfængsles frem til 30 maj. Senere bliver fængslingen forlænget frem til 13. juni.

17. maj klokken 19.55: Statsministeren vælger at kommentere sagen offentligt på Twitter. Lars Løkke Rasmussen (V) pointerer, at Papes forlovede er blevet udsat for en hadforbrydelse.

20. juni 2018: Østre Landsret afgør, at han skal sidde varetægtsfængslet frem til dommen 6. juli – Gvozdiak sidder altså fængslet i 50 dage i Vestre Fængsel.

6. juli 2018:I Københavns Byret bliver Branislav Gvozdiak dømt for simpel vold og straffes med 40 dages fængsel og en udvisning med indrejseforbud i seks år. Der var imidlertid ikke bevis for statsministerens påstand om en hadforbrydelse, da byretten afsagde dom. Manden ankede straffen.

18. december 2018:Ved en ankesag i Østre Landsret bliver Gvozdiaks straf nedsat til 30 dages ubetinget fængsel. Indrejseforbuddet fastholdes.

15. februar 2019: Østre Landsrets beslutning om at forlænge varetægtsfængslingen af slovakken bliver indbragt for Højesteret. Dommerne skulle afgøre, om det var rimeligt af landsretten at udstrække fængslingen på et tidspunkt, hvor Gvozdiak allerede havde siddet bag tremmer i over en måned. Højesterettens afgørelse var, at fængslingen var for lang og burde have været næsten tre uger kortere.

1. april 2019:Procesbevillingsnævnet giver igen tilladelse til, at en slovakken kan få prøvet sin sag ved Højesteret.

11. september 2019: Sagen kommer for Højesteret. Her vil slovakken og hans advokat, Erbil Kaya, forsøge at få prøvet strafudmålingen, altså den ubetingede fængselsstraf og udrejseforbuddet. De er desuden indstillet på at føre sagen hele vejen til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.





Vis mere