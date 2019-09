Politiet efterlyser vidner: To personer stak af, da kraftig eksplosion raserede pizzeria Tidligt onsdag morgen fik politiet en anmeldelse om en kraftig eksplosion på et pizzeria i Vanløse.

Københavns Politi oplyser på et pressemøde onsdag formiddag, at man efter en eksplosion i et pizzeria på Jyllingevej i Vanløse har set to personer løbe fra stedet.

Politiet efterlyser derfor personer, der har set noget mistænkeligt på stedet omkring gerningstidspunktet.

Københavns Politi fik anmeldelsen om eksplosionen på pizzeriaet, Pizza 73, klokken 05.40.

Pizzeriaet lukkede klokken 05.00.

Ingen kom til skade ved eksplosionen.

Opdateres

ritzau