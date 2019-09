Side 270 i hans nye bog vækker opsigt: »Det kan undre, at en skarpsindig jurist som Søren Pind er så frimodig«

Fakta

Passagen om FBI-mødet

»Før afgang (fra USA, red.) blev det dog til to samtaler, der gjorde en forskel: Den ene med FBI’s karismatiske chef, den over 2 meter høje James ’Jim’ Comey, den anden med den amerikanske justitsminister Loretta Lynch – der til gengæld var ganske lille.

Formålet med mødet var at sikre, at samarbejdet mellem PET og FBI også strakte til at gå tættere på syrienskrigerne i Danmark. Der var sine steder en bekymring for, om amerikanerne ville tage os det ilde op, såfremt vi mere aktivt anvendte vores fælles samarbejde. Comey afviste det meget kontant – vi skulle bare gå til makronerne, det gjorde de: »We are a law enforcement agency. Our aim is to put criminals behind bars and instill fear in their hearts« (»Vi er en politimyndighed. Vores mål er at sætte kriminelle bag tremmer og sætte skræk I deres hjerter«). Det var et sprog, den nye sherif kunne lide, mens nogle af embedsmændene himlede – dog med smil på læben.«

Kilde: ’Frie ord’ af Søren Pind, side 270

