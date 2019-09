Tidligere PET-chef: Vi kommer til at tale om Søren Pinds bog i landsretten

Tidligere justitsminister Søren Pinds gengivelse af et møde med tidligere FBI-chef James Comey kan blive argument for frifindelse af Jakob Scharf. Den tidligere chef i Politiets Efterretningstjeneste (PET), som i byretten blev dømt skyldig for brud på tavshedspligten, agter nemlig at inddrage passagen fra Pinds bog i sin egen ankesag.

Det sker, efter at flere eksperter i straffe- og forvaltningsret torsdag over for Politiken vurderede, at passagen i Pinds bog i høj grad minder om oplysninger, som Jakob Scharf endte med at blive dømt for, og at de to skal leve op til samme tavshedspligt.

I bogen citerer Pind FBI-chefen direkte, og han fortæller, at mødet i 2015 mellem FBI, Pind og de danske embedsfolk omhandlede PET’s samarbejde med FBI om syrienkrigere. Dermed videregiver Pind oplysninger om såvel PET’s samarbejdspartnere som arbejdsmetoder – netop hvad Jakob Scharf blev dømt for.

»Min ankesag starter op i december, og der kommer vi også til at tale om Søren Pinds bog, vil jeg tro«, siger Jakob Scharf.

Han vil ikke kommentere Søren Pinds bog yderligere.

Tidligere minister havde tiet

Lars Barfoed, tidligere konservativ justitsminister, siger, at han aldrig ville citere direkte fra et møde med FBI, endsige afsløre indholdet af et sådant møde.

Fakta Passagen om FBI-mødet »Før afgang (fra USA, red.) blev det dog til to samtaler, der gjorde en forskel: Den ene med FBI’s karismatiske chef, den over 2 meter høje James ’Jim’ Comey, den anden med den amerikanske justitsminister Loretta Lynch – der til gengæld var ganske lille. Formålet med mødet var at sikre, at samarbejdet mellem PET og FBI også strakte til at gå tættere på syrienskrigerne i Danmark. Der var sine steder en bekymring for, om amerikanerne ville tage os det ilde op, såfremt vi mere aktivt anvendte vores fælles samarbejde. Comey afviste det meget kontant – vi skulle bare gå til makronerne, det gjorde de: »We are a law enforcement agency. Our aim is to put criminals behind bars and instill fear in their hearts« (»Vi er en politimyndighed. Vores mål er at sætte kriminelle bag tremmer og sætte skræk I deres hjerter«). Det var et sprog, den nye sherif kunne lide, mens nogle af embedsmændene himlede – dog med smil på læben.« Kilde: ’Frie ord’ af Søren Pind, side 270 Vis mere

»Det kunne jeg ikke drømme om at gøre. Jeg har også mødt FBI-chefen og den daværende amerikanske justitsminister, men indholdet af mødet, og hvad der blev sagt, kommer jeg ikke til at fortælle nogen om«, siger Lars Barfoed.

Hvis han føler sig det mindste i tvivl, så siger han ikke noget.

»Det handler ikke bare om, hvad jeg selv tænker er fortroligt, men også om, at jeg ikke kan vide, hvad eksempelvis FBI kan opfatte som et brud på den tillid, der skal være mellem samarbejdspartnere«, siger Barfoed, som var justitsminister i 19 måneder i 2010 og 2011.

Vi vil have åbenhed. Samtidig vil vi have effektiv kontrol og efterforskning. Begge dele lader sig ikke gøre Preben Bang Henriksen (V), formand for retsudvalget

Dermed ligger han sig tæt op ad, hvad PET’s nuværende chef, Finn Borch Andersen, sagde i retten, da han vidnede mod Jakob Scharf. Finn Borch Andersen pointerede her flere gange, at man, lige så snart man forlod PET, ville få sværere og sværere ved at vurdere, hvad der er fortroligt.

»Der er masser af mennesker, som både i offentlig og privat sammenhæng har spurgt, og jeg kan også en del gode historier om PET. Det er bare ikke noget, jeg kan dele med nogen«, siger Lars Barfoed.

Han har svært ved at se, at tidligere justitsministre eller ansatte i PET skulle få videre rammer for at udtale sig om tjenesten. I stedet så han gerne, at tjenesten selv var mere meddelsom.

»Faktisk synes jeg, at Scharf, da han var chef for PET, var god til at briefe offentligheden om PET’s arbejde. Det er mit indtryk, at man ikke gør den slags ret meget i dag«, siger Lars Barfoed.

Pind afviser fortsat at svare på spørgsmål om, hvilken vurdering han lavede, da han tog passagen med i bogen. Han har ellers løbende kommenteret Jakob Scharfs sag, hvor han har argumenteret for, at PET »skal sikre Danmark og gøre det uforstyrret, diskret og bag lukkede døre under parlamentarisk kontrol«.

PET vil heller ikke kommentere sagen.

Mellem åbenhed og kontrol

På Christiansborg mener flere retspolitikere, at Danmark står over for et dilemma, der handler om PET’s mulighed for at arbejde effektivt over for befolkningens krav på at vide, hvad der foregår – også i efterretningstjenesterne.

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, finder sagen om passagen i Søren Pinds bog problematisk.