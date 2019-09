En sjatpisser taler ud

Måske en smule klamt. Men der er nu også noget smukt over det, når mænd i flok giver efter for kroppens desperate bøn.

Vi var 25.000, der løb Copenhagen Half Marathon i søndags, heraf 61 procent mænd. Det vil sige 15.250 mandfolk, hvoraf rigtig mange af os åbenbart har så store problemer med blæren, at vi var nødt til at droppe de ellers talrige toiletter og pissoirer for at lade vandet i Fælledparkens buskadser lige inden start.