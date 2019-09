Norge har opfundet den dybe tallerken for elbiler – men tallerkenen er for dyr for Danmark

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har brugt en dag på at søge efter ’lavthængende frugter’ på det norske marked for elbiler – verdens førende. Men han har ikke pengene til skatte- og momsfritagelse a la Norge og tror ikke på effekten ved at lade elbiler køre gratis over Storebæltsbroen.