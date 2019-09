Metroselskabet peger fingre af teleselskaberne: Manglende mobildækning i metroen har ikke noget med sikkerhed at gøre

Metroselskabets direktør mener, at teleselskaberne bør komme i arbejdstøjet for at gøre mobilnettet færdigt i Cityringen. Hun svarer ikke på, om Metroselskabet selv bærer skylden for den manglende mobildækning.