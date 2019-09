Transportminister ærgrer sig over ny metro uden mobildækning: Overborgmester Frank Jensen reagerer med en smiley

Danmarks mest tweetende folketingspolitiker, transportminister Benny Engelbrecht (S), vil ikke kunne tweete fra sin jomfrurejse med Metro Cityringen. Og overborgmester Frank Jensen (S) kommer heller ikke til at opdatere sin Facebookprofil fra turen under jorden.

Om 10 dage vil metroens nye 15,5 kilometer lange strækning nemlig åbne uden mobildækning, og kunderne kan ikke komme på nettet eller få kontakt med familie, venner og alarmcentralen.

Transportministeren er ærgerlig over situationen:

»Det er drønærgerligt, at man med åbningen af Cityringen ikke også kan levere fuld mobildækning til passagererne, som vi kender det fra den eksisterende metro. Jeg forventer, at Metroselskabet og mobiloperatørerne gør deres yderste, i fællesskab, for at løse udfordringerne. Det må være i begge parters interesse, at det bliver løst hurtigst muligt, så passagererne ved, hvornår de kan regne med at have mobildækning i Cityringen«, skriver Benny Engelbrecht (S) i en kommentar til Politiken.

Ikke en del af sikkerhedsgodkendelse

Men selv om metroens brugere ikke vil kunne komme i kontakt med alarmcentralen på rejserne under jorden, så mener han stadig, det er forsvarligt at lade Cityringen åbne 29. september.

»Jeg forstår på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som er uafhængig sikkerhedsmyndighed, at mobildækning ikke indgår som en del af sikkerhedsgodkendelsen. Der vil på alle stationer og i alle tog være en knap, som kan bruges til at tilkalde hjælp i nødstilfælde«, svarer transportministeren.

Både regeringen, Københavns og Frederiksberg Kommune, der er fælles ejere af metroen, modtog torsdag et brev fra landets fire store teleoperatører. I brevet orienteres de om den alvorlige situation, der tilsyneladende er opstået, fordi Metroselskabet ikke har leveret den nødvendige infrastruktur til at færdiggøre mobilnettet under jorden.

»Det er selvsagt en problematisk situation, idet alle mobil- og metrobrugere har en naturlig forventning om, at der er mobildækning i et nyt og højprofileret byggeri som Cityringen, og at det er muligt at foretage mobilopkald, købe online-billetter, kontakte 112, bruge apps m.m.«, skriver topdirektørerne fra TDC, Telenor, Telia og 3.

Teleselskaberne håber, det vil være muligt at levere en sammenhængende mobildækning på Cityringen til nytår.

Frank Jensen: Tag en snak med din sidemand

Men Københavns overborgmester Frank Jensen mener tilsyneladende ikke, man skal tage det så tungt. I en opdatering på Facebook har han leveret en smiley:

»Nu kan vi så i stedet nyde freden på turen de første fem måneder – og måske benytte muligheden til at tage en snak med vores sidemand, når nu vi ikke har en telefon at kigge ned i :-)«, skriver overborgmesteren.

Han skriver også, at det er »ærgerligt at mobildækningen i Cityringen ikke er klar, når den åbner«.

»Men jeg tror, at de fleste københavnere har det som mig, og først og fremmeste synes, at det er vigtigt, at metroen bliver køreklar. Og heldigvis er der jo nødtelefoner på alle stationer og i alle metrotogene, hvis uheldet skulle være ude«.