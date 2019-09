Forsvarsminister: Vi står lige ved siden af dem, der måtte opleve krænkelser

FOR ABONNENTER

Når forsvarsministeren og forsvarschefen går sammen imod krænkende adfærd, er det blandt andet for at sende et signal om, at den øverste ledelse ikke tolererer den slags i forsvaret. De vil med fem nye initiativer sætte krænkelser på dagsordenen og arbejde på at blive en organisation, der er et trygt sted for alle. Også for kvinder.