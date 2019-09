Trængsel på legepladsen

Tågen lå over Ørstedsparken den formiddag, håndtegneren satte sig til at skrive om sin tid på det lille filmblad. Han kunne fra sit stuevindue kigge ned på parken, hvor børnene boltrede sig på legepladsen. Det virkede, som om tågen var krøbet ind over hans hukommelse. Men hva´! Det var også tredive-fyrre år siden, han arbejdede på Levende Billeder. Vi bringer her et kapitel fra Roald Als’ erindringer, som langt henad vejen også er et stykke dansk pressehistorie. Bogen udkommer på torsdag.