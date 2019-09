Tredje mand er anholdt i seks år gammel sag om drabsforsøg

Københavns Politi har torsdag anholdt en formodet gerningsmand til et drabsforsøg for seks år siden. Han fremstilles fredag i grundlovsforhør, hvor en dommer skal tage stilling til, hvorvidt manden skal varetægtsfængsles.

Det oplyser politiet på Twitter.

Den anholdte mand er 28 år. Han mistænkes for at have deltaget, da en dengang 19-årig mand blev skudt i hovedet 11. april 2013 på Lundtoftegade på Nørrebro i København.

Skudofferet overlevede mirakuløst.

To andre mænd har siden mandag siddet fængslet i sagen. De er 29 og 38 år. Den tredje sad i forvejen varetægtsfængslet i en anden sag, hvilket er grunden til, at han bliver fremstillet senere end de andre.

De tre mænd er sigtet for i forening og efter fælles forudgående aftale at have affyret mindst 30 skud og i den forbindelse at have ramt den 19-årige.

Tilbage i 2013 - efter næsten tre måneders efterforskning i sagen - oplyste politiet, at det sigtede to mænd, der dengang var 22 og 32 år gamle. I den forbindelse blev det oplyst, at de to mænd var fra banden Brothas.

Men mændene blev løsladt igen, og sigtelserne blev frafaldet på grund af manglende beviser. Nye tekniske beviser og afhøringer har dog styrket mistanken, og derfor blev de to anholdt igen.

Efter skuddene i 2013 kom det frem, at det 19-årige offer bar skudsikker vest og en walkie-talkie. Derfor mente politiet, at han var ude på en slags vagttjeneste, da han blev skudt.

På det tidspunkt havde der været flere skyderier i området, og nogle af sagerne blev knyttet til opgør om hashhandel.

Efter skyderiet 11. april 2013 flygtede fire mænd i en sort Audi stationcar, som kort efter blev fundet i brand på en parkeringsplads ved Blågård Seminarium.

Mandagens grundlovsforhør blev holdt for lukkede døre. Her nægtede de to mænd på 29 og 38 år sig skyldige, men de ville i øvrigt ikke udtale sig.

Den ældste af mændene blev fængslet i ti dage, mens den yngste blev fængslet i 24 dage.

ritzau