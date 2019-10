Lejlighederne har alle stuk i loftet og gamle fyldningsdøre. Bygget ved århundredskiftet 1800-1900 og med noget fornemt over sig. En typisk københavnerejendom.

Lejeboligerne er yderst attraktive. Ikke mindst på grund af huslejen i de fleste af boligerne. I en typisk lejlighed på 90 kvadratmeter i opgangen betales omkring 6.000 kroner om måneden. Altså 800 kroner per kvadratmeter per år.

Men langsomt er det ved at være slut med de meget betalelige huslejer. I en lejlighed på 1. sal, hvor tre studerende har slået sig sammen om boligudgifterne, er huslejen med ét steget til 16.000 kroner per måned.

At boligudgiften nu er to en halv gang så stor som i de andre, skyldes især, at lejligheden på 1. sal, efter at den forrige lejer var flyttet ud, har fået nyt køkken og bad. Og så er der blevet malet. En udgift, som samlet næppe overstiger 200.000-250.000 kroner.

Til gengæld kan ejeren af ejendommen hente 10.000 kroner mere i husleje per måned fra denne ene bolig. En gevinst på 120.000 kroner om året. Udgiften til moderniseringen har ejeren af bygningen tjent hjem på omtrent to år. Men lejerne vil i al fremtid hænge på den høje husleje.

Navnet på det selskab, der for et par år siden købte ejendommen og satte huslejen drastisk op i de tre studerendes lejlighed, er 360 North, som er ejet af den amerikanske kapitalfond Blackstone. Blackstone er kendt og berygtet for store ejendomskøb mange steder i verden og efterfølgende hurtige moderniseringer og derefter store huslejestigninger.

Politiken kan ikke røbe, hvor præcis ejendommen med de umage huslejer ligger. Eller hvad beboerne hedder. For som en af dem siger: »Blackstone og 360North kan drukne mig i problemer og gøre livet surt for min familie, hvis jeg står frem. Sådan som de opfører sig her og i andre sammenhænge, er jeg ikke tryg ved dem. Overhovedet«.

Den berygtede 5.2

Den markante huslejeforhøjelse kan lade sig gøre på grund af en paragraf i boligreguleringsloven med nummeret 5.2. En ejer af en ejendom kan ikke bare brase ind i de eksisterende lejeres boliger og sætte i stand og skrue voldsomt på prisen. De eksisterende lejere er beskyttet mod store huslejestigninger.

Men når en beboer flytter, er chancen der for at bruge paragraf 5.2.

Den siger, at når nye lejere flytter ind i et lejemål, »som er gennemgribende forbedret«, må huslejen sættes op til et beløb, der bare ikke »væsentligt må overstige det lejedes værdi«. Det betyder, at boligen ikke må komme til at koste meget mere, end hvad andre boliger i lokalområdet koster at bo i. Uanset om det er lejelejligheder, andels- eller ejerboliger.

Bor man som flertallet i denne opgang i lejelejligheder til 6.000 kroner, er huslejen for dem væsentligt under, hvad ejer- og andelsboliger koster at bebo i samme attraktive centrale kvarter. Så når »det lejedes værdi« efter en modernisering bliver det nye maksimum for huslejen, er der med loven som grundlag basis for et hårdt vrid på prisskruen for boligen.

Den mulighed udnytter Blackstone og kapitalfondens dansk arm, 360North.

Men hvad betyder det så, at boligen skal være »gennemgribende forbedret« for at berettige til en meget højere husleje, der svarer til det lejedes værdi? Udgiften til forbedringen skal enten overstige 2.255 kroner (i 2019-priser) per kvadratmeter – i den aktuelle lejlighed på 90 kvadratmeter bliver det 203.000 kroner. Eller også skal istandsættelsen i alt have kostet mere end 257.894. Det står i loven.

Det forbedringskrav målt ud i kroner er uden tvivl opfyldt i de tre studerendes lejligheder, inden lejen for boligen blev sat op fra 6.000 til 16.000 kroner. Men de tre studerende kan stadig ikke forstå, hvorfor de skal betale så meget mere end andre i opgangen. Som én af dem siger: »Jeg kan ikke se, at vi bor bedre end vores naboer«.