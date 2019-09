Politiet: Det var ikke stenkast mod bilist på motorvejen, det kan ikke fysisk lade sig gøre

Øresundsmotorvejen mod København blev fredag morgen varslet spærret, mens politiet undersøgte en anmeldelse om stenkast fra en motorvejsbro.

Anmeldelsen kom omkring klokken 06.20, oplyser vagtchef Henrik Brix ved Københavns Politi.

»En bilist ringer ind, fordi hans bagrude godt nok ikke knuses, men den bliver fuldstændig krakeleret. Det sker, da han kører under en motorvejsbro«, siger Henrik Brix.

Det får politiet til at rykke ud til stedet og samtidig oplyse på Twitter, at motorvejen spærres mellem afkørsel 18 og 19. Efter at have kigget nærmere på bilen fredag morgen konstaterer politiet dog, at der næppe var tale om stenkast.

»Fysisk kan det ikke lade sig gøre. Det er næsten en lodret bagrude, og man kan ikke kaste en sten ud fra en bro og ramme sådan en bagrude på en motorvej«, siger vagtchef Henrik Brix.

Der var formentlig tale om et stenslag fra en bil, som kørte i modsat retning, vurderer han.

Kort efter klokken 08 blev afspærringen afblæst.

