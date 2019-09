Krakket pengeinstitut er sigtet for hvidvask Sigtelsen mod Københavns Andelskasse for hvidvask kommer, mere end et år efter at den blev politianmeldt.

Det krakkede pengeinstitut Københavns Andelskasse er blevet sigtet for hvidvask. Det skriver DR Nyheder og TV2. »Jeg kan bekræfte, at Københavns Andelskasse under kontrol af Finansiel Stabilitet i denne måned er blevet sigtet for overtrædelse af hvidvaskloven«, siger politiinspektør hos bagmandspolitiet Thomas Anderskov Riis i et skriftlige svar til DR Nyheder. Han afviser at kommentere sagen yderligere af hensyn til den igangværende efterforskning. Fire mistænkelige milliarder Allerede i 2015 konstaterede Finanstilsynet, at der var problemer med værnet mod hvidvask i Københavns Andelskasse, som formodes at være blevet brugt af udenlandske kunder til hvidvask. Siden er det kommet frem, at der på et år mellem 2017 og 2018 strøg fire milliarder mistænkelige kroner gennem banken. Det var særligt fra udenlandske kunder. I august 2018 blev banken anmeldt for brud på hvidvaskloven, og to ledende medarbejdere blev bortvist. I maj 2019 anmeldte Finansiel Stabilitet flere medlemmer af bankens tidligere ledelse. Anmeldelsen omhandlede forskellige brud på lovgivning. Det omhandlede blandt andet lån til ejere i strid med andelskassens interesse. Under statslig kontrol Staten overtog sidste efterår kontrollen med Københavns Andelskasse. Det skyldtes netop, at der havde været en meget mangelfuld hvidvaskkontrol i banken. Det er blandt andet kommet frem, at 183 udlandskunder på et år udløste 1645 hvidvaskalarmer i banken. Alarmerne slog ud ved mistænkelige overførsler. Alligevel blev ingen af de udenlandske bankkunder opsagt. Den dårlige kontrol var også grunden til, at Finanstilsynet i august 2018 meldte banken til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der i daglig tale kaldes bagmandspolitiet. ritzau