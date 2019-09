Ellemann og Støjberg bliver Venstres fredsskabende styrke

Efter en klar sejr over Ellen Trane Nørby skal Inger Støjberg agere partiløjtnant og næstformand til den nyvalgte partiformand Jakob Ellemann-Jensen. De deler nu et historisk stort ansvar for at gøre op med partiets fløjkrige og skabe et troværdigt borgerligt regeringsalternativ.