Anklager: Ny dna-test afliver påstand om hybridulv Genetisk undersøgelse slår ifølge anklager fast, at Mourits Troldtoft skød og dræbte en ulv af ren race.

Det var ikke en blanding af en hund og en ulv, der 16. april 2018 blev skudt på en mark ved Ulfborg. Det var en fredet ulv.

Det slår en supplerende dna-undersøgelse fra det tyske Senckenberg Research Institute fast.

»Analysen viser, at der er tale om prøver fra en hunulv uden tegn på dna fra hund«, lyder konklusionen ifølge specialanklager Ulrik Panduro.

Vestre Landsret har mandag taget fat på ankesagen om drabet på ulven.

Sagens hovedperson, en 67-årig mand fra Vestjylland, blev for et år siden idømt 40 dages betinget fængsel for at have skudt den et år gamle hunulv med kodenavnet GW923F.

Dommen blev anket af både manden og anklagemyndigheden.

Den 67-årige vestjyde forklarede i byretten, at han mistænkte det dræbte dyr for at være en en blanding mellem en ulv og hund, en såkaldt hybridulv.

Det gjorde han ud fra dyrets adfærd. Det udviste ifølge manden ikke den skyhed over for mennesker, som en rigtig ulv ville gøre.

Dyret blev skudt, da det befandt sig på en mark, hvor mandens søn var i færd med at pløje marken på sin traktor.

Uenigheden om dyrets genetiske ophav fik anklagemyndigheden til at bede om supplerende dna-undersøgelser.

Det er resultatet heraf, der mandag formiddag er blevet dokumenteret i landsretten.

Anklageren har ved sagens indledning oplyst, at han går efter en skærpelse af dommen fra byretten.

Han vil både have straffen hævet og frakendt manden retten til at have jagttegn.

Hvor meget han vil have straffen skærpet til, har Ulrik Panduro endnu ikke udtalt sig om.

Drab på en fredet dyreart kan straffes med bøde eller fængsel i op til to år.

Der er indkaldt fire vidner ved sagens behandling i landsretten. Det er anmelderen, den tiltaltes søn, en biolog og en forskningschef fra Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Retten ventes at afgøre sagen på onsdag.

