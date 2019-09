Offer for krænkelser i militæret: »De kaldte mig ildkosten, fordi jeg var rødhåret«

FOR ABONNENTER

Det var først, da Julie Hasselager læste om de kvinder, der i løbet af det seneste år er stået frem med deres oplevelser vedrørende krænkelser i Forsvaret, at hun for alvor begyndte at reflektere over de ting, hun selv har været udsat for. Hun var værnepligtig i 1998, og i 1999 blev hun udsendt til Kosovo, hvor hun var en ud af tre kvinder i kompagniet. I dag arbejder hun som sygeplejerske, er aktiv i Veteranhjemmet i Aarhus og vil gerne tilbage til Forsvaret som underviser. Når hun tænker tilbage på tiden i Forsvaret, er det med delte følelser.