En god dag for velgørende Liverpool-træner og en dårlig dag for diktatur-forsvarende fodboldhelt

Jürgen Klopp, Liverpool FC’s succesfulde og karismatiske cheftræner, vandt mandag prisen som årets træner ved Fifa’s årlige kåring. Under sin takketale afslørede Jürgen Klopp, at han er medlem af Common Goal, en organisation, hvor personer fra fodboldverdenen forpligter sig til at donere 1 procent af deres årsindkomst til godgørende formål. Nutidens fodbold skorter ellers ikke på historier om tankeløse fodboldmillionærer, der brænder penge af på vulgære biler og rådgivere, som kan placere deres formuer i skattely – men der findes altså også spillere og trænere med et mere altrustisk sindelag. I den engelske Premier League er tre spillere med i Common Goal – bl.a. danske Leicester-målmand Kasper Schmeichel, men Jürgen Klopp er den første cheftræner, som er blevet medlem.