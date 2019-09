Flere spædbørn i daginstitutionerne øger behovet for pædagoger Normeringerne i dagplejen og daginstitutionerne ligger stort set stille. Stadig ansættes der flere pædagoger.

Sidste år var der stort set det samme antal børn i dagplejen og daginstitutionerne, som der var året før.

Alligevel blev der ansat flere pædagoger på fuldtid til at tage sig af børnene, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Det hænger sammen med, at der i perioden kom flere børn i aldersgruppen 0-2 år og færre i aldersgruppen 3-5 år.

Og fordi de 0-2-årige typisk kræver dobbelt så meget pædagogisk personale som de 3-5-årige, så har der været et behov for flere hænder.

Ifølge opgørelsen fra Danmarks Statistik blev der fra 2017 til 2018 ansat 700 flere fuldtidsansatte i dagplejen og daginstitutionerne, mens normeringerne for dagtilbud udviklede sig stort set fladt i samme periode.

Det er dog ikke sådan, verden reelt hænger sammen ude i landets daginstitutioner, lyder det fra pædagogernes fagforening, Bupl.

»Normeringsopgørelsen er langt fra den virkelighed, som børn, pædagoger og forældre oplever i hverdagen ude på rød og blå stue«.

»Vi er stadig 4000 pædagoger bagud i forhold til for ti år siden«, siger Elisa Rimpler, formand for Bupl, i en skriftlig kommentar.

Bupl er uenig med Danmarks Statistiks opgørelse

Bupl er uenig i opgørelsen fra Danmarks Statistik, fordi fagforeningen ikke mener, at man bør indregne daginstitutionslederne i regnestykket.

Hos Danmarks Statistik spår man, at alene for at fastholde normeringerne på niveauet fra sidste år vil der de kommende år være behov for at ansætte flere pædagoger, da der kommer flere børn i førskolealderen.

» Over de næste ti år skal antallet af ansatte i dagtilbud formentlig øges med 8700 personer, og ses der alene på de kommende fire år, er dette tal 2400«, skriver Danmarks Statistik i sin opgørelse.

Tallene er baseret på Danmarks Statistik befolkningsfremskrivning, normeringsniveauet fra sidste år samt erfaringer fra sidste og forrige år om det faktiske antal børn passet i dagplejen og daginstitutionerne.

ritzau