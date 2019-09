Statens vagthund på banen: Rigsrevisionen skal granske, hvorfor bagmænd fik milliard-rabat i forlig om udbyttesvindel

Politiken og TV 2’s seneste afsløringer om udbytteskandalen får nu Folketingets statsrevisorer til at kræve en uvildig undersøgelse.

Rigsrevisionen, statens uafhængige revisionsmyndighed, skal derfor nu granske det hemmelige forlig, som Skattestyrelsen i maj indgik med udenlandske bagmænd.

Det fortæller statsrevisor Frank Aaen (EL), som sammen med sin kollega Klaus Frandsen (RV) på vegne af Folketingets seks statsrevisorer går til Rigsrevisionen og beder om svar på en række spørgsmål.

Serie Det store skattetyveri Nu bliver en række nye afsløringer vedrørende skandalen om udbytteskat, som fra 2012 til 2015 kostede den danske statskasse mindst 12,7 milliarder kroner, trukket frem i lyset. Politiken har sammen med TV 2, Süddeutsche Zeitung og det belgiske ugemagasin Knack undersøgt et netværk omkring hidtil ukendte hovedmænd i sagen. Hidtil er briten Sanjay Shah i offentligheden blevet udnævnt til bagmand. I denne uge har vi kunnet afsløre, at de to amerikanere Matthew Stein og Jerome Lhote også er bagmænd – de stod bag et netværk, der trak 4,1 milliard kroner ud af statskassen – og at en amerikansk advokat, Donald Donaldson, alene stod for at trække de 2,7 milliarder kroner ud. De kommende dage vil vi bringe nye afsløringer i sagen.



Blandt andet på, hvordan det kan passe, at de udenlandske bagmænd i forbindelse med forliget med Skattestyrelsen fik håndslag på, at de kunne trække deres udgifter til svindlen fra, inden beløbet, de indvilligede i at betale tilbage, blev fastsat til 1,6 milliarder kroner.

»Det er helt sindssygt«, mener Frank Aaen, der efter de nye oplysninger erklærer:

»Det er en skandaløs aftale, der strider imod al retsfølelse. Den skulle aldrig have været indgået, og det skal vi have kastet lys over nu, så vi kan undgå, at lignende aftaler indgås i fremtiden«.

To forskellige tal

Forligsaftalen er hemmeligstemplet, og derfor har det indtil for nylig udelukkende været op til de ansvarlige hos Skattestyrelsen og Kammeradvokaten at vurdere, hvilke oplysninger om aftalen, der skulle ud i offentligheden.

På et pressemøde 29. maj i år – dagen efter forliget blev underskrevet af Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten, Skatteforvaltningen og de udenlandske bagmænd – fortalte daværende skatteminister Karsten Lauritzen (V) for første gang om forliget.

I den forbindelse erklærede han, at Danmark med aftalen ville få tilbagebetalt 1,6 milliarder kroner ud af i alt 2,9 milliarder, som bagmændene ifølge forligsteksten indrømmer at have trukket ud af den danske statskasse.

Nu er det dog blevet afsløret, at ministeren med de tal ikke fortalte hele sandheden.

I forligsaftalen, som Politiken og TV 2 er i besiddelse af, fremgår det, at bagmændene og deres netværk har erkendt at have trukket – ikke 2,9, men – 4,1 milliarder ud af statskassen, hvilket altså unægtelig gør andelen, som det er lykkedes Danmark at få dem til at betale tilbage, betydeligt mindre.

Også dette – forskellen på tallet 2,9 milliarder, som blev sagt på pressemødet, og de 4,1 milliarder, som er det, der reelt står i forligsaftalen – er et punkt, som Rigsrevisionen nu skal forsøge at finde svar på ved at kræve indsigt i de ellers hemmelige tal.

»Ud fra de oplysninger, der er kommet frem nu, ser det pressemøde (med Karsten Lauritzen, red.) en smule spøjst og valgkampsorienteret ud«, mener Radikale Venstres Klaus Frandsen.

Statsrevisoren mener samtidig, at udmeldingerne om, at Skat arbejder på at de forsvundne milliarder tilbage »krone for krone« har et lidt andet skær nu, når Politiken har kunnet afsløre, at bagmændene har fået lov at trække sine udgifter til svindlen fra den samlede sum, de lover at levere tilbage.

»Det, ministeren har sagt, signalerer, at vi har tabt i alt 12,7 milliarder, og at man arbejder på at få de 12,7 milliarder tilbage minus de advokatomkostninger, der har været. Men det er ikke længere den fornemmelse, man sidder med«, mener Klaus Frandsen.

Med de 12,7 milliarder refererer han til det samlede beløb, som myndighederne i Danmark mener, at staten er blevet snydt for i udbytteskandalen.