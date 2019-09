Person mister livet i voldsom brand i Padborg Politiet har fundet et lig i en spillehal, der fredag udbrændte i Padborg. Den afdøde er ikke identificeret.

En eksplosionsagtig brand i en spillehal på Industrivej i Padborg har kostet en person livet.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 10.15. Der var tale om en eksplosionsagtig brand, og da politi og brandvæsen nåede frem, var bygningen overtændt.

Branden udviklede giftig røg og i nogle timer måtte folk i området holde sig inden døre.

Ved 15-tiden var branden under kontrol, men spillehallen er svært beskadiget, og der var fare for at den styrtede sammen.

Omkomne er ikke identificeret

Derfor var det først fredag aften muligt at komme ind i den udbrændte spillehal, og her fandt politiet et lig.

Den omkomne er ikke identificeret. Et ligsyn skal fastslå dødsårsagen og hvem den afdøde er. Politiet kan fredag aften ikke sige, hvornår det vil ske.

Syd- og Sønderjyllands Politi er desuden stadig i gang med at efterforske branden for at finde årsagen til den.

Brandstedet er fredag aften fortsat afspærret og bliver bevogtet af politi med hjælp fra Hjemmeværnet.

Desuden er Industrivej og Toldbodvej afspærret og vil være det langt op ad lørdagen, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i pressemeddelelsen.

