Daginstitutioner søger om dispensation fra krav på stribe

Halvdelen af de daginstitutioner, der er omfattet af ghettokrav, har ansøgt om dispensation fra kravet.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af en aktindsigt hos Børne- og Undervisningsministeriet.

Folketinget har ellers vedtaget, at der maksimalt må være 30 procent af børnene i en daginstitution, der kommer fra et udsat boligområde.

Da loven blev udarbejdet, vurderede ministeriet ifølge Jyllands-Posten, at 123 institutioner ville blive omfattet. 63 børnehaver og vuggestuer har søgt om dispensation.

Ved at søge om dispensation, kan daginstitutionerne få lov til først at skulle overholde kravet fra 2025 eller 2030.

Ifølge avisen har 70 procent af de daginstitutioner, der ligger i et udsat boligområde, søgt om dispensation fra kravet.

Opfordring til ministeren

Regeringens støttepartier De Radikale og SF opfordrer ministeren til at imødekomme daginstitutionernes ønsker.

»Vi arbejdede benhårdt på at få den her dispensationsmulighed ind i loven, så derfor er det vigtigt for os, at den ventil kan bruges nu«.

»Det er ministeren, der kan godkende, men jeg kan jo komme med den klare anbefaling, at hun skal være fleksibel over for kommunerne«, siger Jacob Mark, børneordfører for SF.

Men dispensation bør kun gives, hvis kommuner og daginstitutioner har en klar plan for, hvordan kravet kan indfris, fortæller Jens Joel, børneordfører for Socialdemokratiet.

»Det vigtige er ikke, om det lykkes at komme i mål i år eller næste år. Det vigtige er, at det lykkes, og man får kun dispensation, hvis man har en klar plan for, hvordan det sker«, siger han.

ritzau