S ser muligt samarbejde med Pape om udlændinge og politi

Socialdemokratiet kan sagtens se for sig, at der er områder, hvor S-regeringen kan få lettere ved at nå til enighed med De Konservative end med Enhedslisten.

Det siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, efter at De Konservatives partileder, Søren Pape Poulsen, på sit partis landsmøde har åbnet for et samarbejde med regeringen.

»Mandatmæssigt kan vi erstatte Enhedslisten. Jeg håber, at det ikke kun er os, men at der også er andre borgerlige partier, som er med«, siger Pape.

»Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at Mette Frederiksen vil føre udlændingepolitik med Enhedslisten. Så får hun en kort fornøjelse som statsminister«.

Kan mødes på flere områder

Og det kan sagtens blive relevant, siger Jesper Petersen:

»Det må selvfølgelig handle om det politiske indhold - og ikke om Enhedslisten må være i lokalet eller ej«.

»Han har da ret i, at vi i væsentlige dele af udlændingepolitikken ikke har været enige med Enhedslisten«.

»Holder vi (Socialdemokratiet og De Konservative, red.) fast i hinanden, er den faste udlændingepolitik slået fast i dansk politik«, siger Jesper Petersen.

Jesper Petersen kan også se flere områder, hvor De Konservative og Socialdemokratiet kan mødes. Ud over udlændingepolitik fremhæver han det kommende politiforlig, erhvervsområdet og transportområdet.

»Lige nu er vi også ved at diskutere en klimalov, hvor De Konservative i modsætningen til Venstre har meldt sig klar til en 70 procents CO2-reduktion. Det ville vi synes, er rigtig positivt«, siger han.

Søren Pape Poulsen forestiller sig, at De Konservative kan tage sig betalt for samarbejdet ved at luge ud i eventuelle skatte- og afgiftsstigninger, som regeringen og Enhedslisten ellers ville gennemføre.

Men her står Jesper Petersen af.

»Vi var uenige på en række punkter i den skattepolitik, som den tidligere regering førte, hvor det ofte handlede om at gavne nogle af de mest velstillede grupper«, siger han.

»Nogle af tidslerne derfra foreslår vi at ændre på igen. Det er måske ikke der, vi kan mødes.

ritzau