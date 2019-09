Justitsminister lover hurtig ændring af regler om hjemløselejre Regeringen vil ikke fjerne forbud, men præcisere det, så enkelte hjemløse ikke straffes for at sove på gaden.

Efter efterårsferien vil regeringen og de tre støttepartier sammen se på reglerne for hjemløselejre i det offentlige rum.

Sådan lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup (S) i en skriftlig udmelding.

»Jeg synes, vi skal tænke på de hjemløse, der er tvunget til at overnatte udenfor i de kolde måneder, vi står overfor«.

»Derfor er der brug for, at vi hurtigt præciserer reglerne, så de udelukkende rammer dem, der laver permanente lejre og skaber utryghed«.

Da der ikke er tale om en lovændring, så vil nye regler formentlig kunne træde hurtigt i kraft, lyder det.

SF kalder præciseringen for gode toner, men forbuddet skal stadig afskaffes helt, mener retsordfører Karina Lorentzen.

»Vi skal bekæmpe hjemløshed og ikke de hjemløse. Så længe der ikke er herberger og boliger nok, så synes jeg, det er forkert at gøre folk kriminelle, fordi de overnatter på gaden«.

»At være hjemløs er ikke en kriminalitet, det er en social begivenhed. Vi skal sørge for, at de her mennesker får de rette tilbud, så de kan blive installeret i en lejlighed og få et liv så tæt på det normale som overhovedet muligt«, siger hun.

Politiet har fået udvidede beføjelser

Den 1. april 2017 fik politiet udvidede beføjelser til at slå ned på hjemløselejre i det offentlige rum.

Ordensbekendtgørelsen blev ændret, så hjemløse i lejre, der blev set som utryghedsskabende, kunne straffes med bøde. Bødestraffen blev fastsat til 1000 kroner.

Samtidig blev en zoneforbud indført, så hjemløse nu kan blive bortvist i en hel kommune, hvis de har været en del af en utryghedsskabende lejr.

Målet var at forhindre store grupper af udenlandske hjemløse, som havde støjet og skabt gener.

I forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne SF, Enhedslisten og De Radikale står, at loven skal justeres.

Den 23. september blev to hjemløse mænd frifundet for at have skabt en lejr, da de overnattede på gaden nær Rundetårn i København.

I forbindelse med afgørelsen afviste den socialdemokratiske retsordfører Jeppe Bruus at fjerne loven helt.

» Forbuddet mod utryghedsskabende lejre har haft en effekt, og antallet af lejre er faldet markant. Så det forbud ønsker vi ikke at fjerne«, siger han.

ritzau