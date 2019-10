Cheføkonom Danske familier har flere penge mellem hænderne

Det går godt i Danmark, siger Danske Banks cheføkonom, Las Olsen, på baggrund af bankens nyeste økonomiske prognose, der ifølge ham viser stærke tal.

Prognosen viser fremgang i privatøkonomien for Danske Banks såkaldte ’modelfamilie’. Modellen skal afspejle en typisk dansk familie med to voksne i fuldtidsjob, to børn, et parcelhus og en bil.

Specifikt har en typisk dansk familie 913 kroner mere til sig selv om måneden i 2019, end de havde i 2018. Det fortsætter ind i 2020, hvor de står til yderligere at få 687 kroner ekstra om måneden.

»Det er fordi, lønningerne stiger mere end priserne, at de fleste mennesker oplever at have flere penge mellem hænderne«, forklarer Las Olsen. Derudover er der også faktorer som lavere el- og benzinpriser, stigende huspriser og faldende rente.

Der er nogle, der oplever en mindre stigning

Han understreger dog også, at folk er meget forskellige. De, der lever af overførselsindkomst, oplever en mindre indkomststigning end folk i arbejde. Det samme gælder pensionister, da pensionen ikke stiger så hurtigt som lønninger.

Selvom mange danske familier, der ligner modelfamilien, har større økonomisk råderum, så har der de seneste år været en tendens til, at familierne ikke tilsvarende øger deres forbrug. I prognosen står der, at familierne i stedet sparer pengene op, og det er med til at gøre familiernes økonomi mere robust ved en eventuel nedgang.