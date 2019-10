Dødstrussel mod 3F-formand malet på gangbro over motorvej

Natten til mandag blev en gangbro over Amagermotorvejen ved Avedøre Holme overmalet med teksten '3F Per Chr. Jeg dræber dig!'.

Dødstruslen og hærværket kommer få dage efter, at en ukendt mand i sidste uge ringede til callcentret i 3F’s Forbundshus i København og i en samtale med en medarbejder truede med at slå 3F-formand Per Christensen og fagforbundets medarbejdere i ihjel.

Manden, der opgav et falsk navn, truede også med at opsøge ansatte i 3F på deres bopæl. Det skriver Fagbladet 3F.

»Ovenpå de sidste ugers medieomtale af 3F er vi i de seneste dage blevet udsat for trusler af alvorlig karakter fra ukendte personer. Vi har modtaget et telefonopkald, der indeholdt en alvorlig trussel rettet mod 3F, og i går er en motorvejsbro ved en indfartsvej til København blevet overmalet med en stor tekst«, siger 3F-formand Per Christensen.

»Jeg føler mig ret sikker på, at ordene er sagt og skrevet af skøre folk, der ikke har andre hensigter end at true. Men den slags trusler er naturligvis ubehagelige for os alle«, siger han.

3F har anmeldt dødstruslerne til politiet, der opfordrer til, at de ansatte i 3F er ekstra opmærksomme, hvis personer udviser en mistænkelig eller usædvanlig adfærd omkring fagforbundets kontorer og bygninger.

»Vi har fra ledelsens side valgt at følge politiets anbefalinger og vurdering af situationen«, siger Per Christensen, der tirsdag har orienteret alle medarbejdere i Forbundshuset og 3F’s 65 lokale afdelinger om situationen.