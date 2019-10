Politi og Trygfonden vil lære børn om faldgruber på nettet

Danske børn og unge udsættes i stigende grad for it-relateret kriminalitet som grooming, misbrug af passwords og uønsket deling af billeder.

Derfor går Trygfonden og politiet nu sammen i et projekt, der skal hjælpe unge til at begå sig på nettet.

Projektet går under navnet 'Den Sikre Side'. Her får skoleelever over hele landet mulighed for at blive undervist af politiet og SSP-konsulenter i sikker adfærd på nettet.

»Målgruppen er børn i 7. klasse. Formålet er at påvirke deres adfærd på nettet og give svar på, hvordan man omgås hinanden elektronisk, hvordan passer man på sine passwords, skal man udlevere sine billeder til dem, man kender, og skal man chatte med folk, man ikke kender«, siger Niels Denny Sørensen, operativ leder i Nationalt Cyber Crime Center i Rigspolitiet.

»Vi vil have dem til at sætte spørgsmålstegn ved alle de ting, så de begynder at reflektere over deres hverdag på de elektroniske medier«, tilføjer han.

Politiet har i løbet af få år oplevet en markant stigning i antallet af sager om it-relateret kriminalitet rettet mod børn og unge. Det gælder blandt andet digital blufærdighedskrænkelse og misbrug af personlige oplysninger.

Ofte opbygger gerningsmændene et tillidsforhold til børn - såkaldt grooming - for i værste fald at udsætte barnet for overgreb.

I perioden 2013 til 2018 er antallet af digitale sexkrænkelser - eksempelvis grooming - steget med 490 procent.

De fleste sager omhandler børn i alderen 11 til 13 år, men også børn helt ned til otteårsalderen er ofre.

»Personer, der ønsker at udnytte et barn seksuelt, har med de digitale medier fået nye, udvidede muligheder for at kontakte børn online og derved få direkte adgang til dem, mens de kan sløre deres egen identitet«, siger Niels Denny Sørensen om årsagen til den markante udvikling.

Får besøg af politifolk

Med 'Den Sikre Side' vil Trygfonden og politiet skabe et rum for dialog mellem børn og voksne.

»Det er et værktøj, som skal gøre det nemmere at tale med børn og unge om sikker, digital adfærd«, siger Niels Denny Sørensen og fortsætter:

»Vi håber, at både de unge, deres forældre og ikke mindst skolerne vil tage godt imod vores initiativ, og at de vil benytte sig af muligheden for at få besøg og høre mere om, hvad de selv kan gøre for at undgå at blive ofre for digital kriminalitet«.

'Den Sikre Side' består blandt andet af videomateriale og quizmoduler, som landets skoler kan anvende i undervisningen.

Derudover har skolerne mulighed for at få besøg af politifolk, der kan lære dem om faldgruberne på de digitale medier.

