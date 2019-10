Påstået iransk attentatforsøg for retten om et halvt år Retten i Roskilde er ved at reservere datoer til sagen om forsøg på at dræbe eksiliraner i Ringsted.

En sag om en iransk efterretningstjenestes påståede forsøg på at medvirke til at dræbe en eksiliraner i Ringsted kan komme for retten til foråret.

Det oplyser senioranklager Søren Harbo fra Københavns Politi torsdag i forbindelse med et retsmøde i Københavns Byret.

Her skal en dommer afgøre, om varetægtsfængslingen af en norsk-iransk mand skal fortsætte.

Den nu 40-årige mand sigtes for at have medvirket til at forberede et attentatforsøget i Ringsted i efteråret 2018. Desuden sigtes han for at have bistået en fremmed efterretningstjeneste på dansk jord.

Manden nægter sig skyldig. Han har siddet fængslet i snart et år. Han blev pågrebet ved Göteborg 21. oktober på baggrund af en dansk fængslingskendelse.

Endnu er tiltalen ikke rejst. Men Retten i Roskilde er i disse dage ved at reservere datoer til at behandle den kommende sag. Formentlig vil det ske i april, oplyser senioranklager Søren Harbo.

ritzau