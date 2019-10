Pernille Skipper: Forståelsespapir betyder ikke borgfred

Klog af skade har Enhedslisten trukket linjerne skarpt op for den nye regering. Begynder Mette Frederiksen og Co. at lave »retningsgivende« politiske aftaler med højrefløjen, vil Pernille Skipper ikke tøve med at trække sine mandater.