Tvangsauktioner fortsætter mod laveste niveau i 12 år Gennemsnittet for danske tvangsauktioner kan for indeværende år blive det laveste siden 2007.

Målt på antallet af danske tvangsauktioner kan 2019 gå hen og blive et rigtig positivt år.

For efter at der i september har været 192 tvangsauktioner herhjemme, har der indtil videre i gennemsnit været 186 tvangsauktioner om måneden i 2019.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Forsætter den samme tendens i de sidste tre måneder af 2019, skal man 12 år tilbage i tiden for at finde et lavere månedligt gennemsnit.

Helt præcist skal man tilbage til inden finanskrisens begyndelse, hvor der i 2007 i gennemsnit var 116 tvangsauktioner om måneden.

»Det går godt i dansk økonomi og hos de danske husholdninger, som i vid udstrækning har fokus på at spare op frem for at forbruge«, siger Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank i en kommentar til tallene.

»Aldrig har så mange været i arbejde som i dag, vi tjener flere penge, renterne er hamrende lave, og der er udsigt til det største hussalg i 14 år«.

»Det bidrager alt sammen til den yderst positive konsekvens, at færre boligejere ser boligen gå på tvangsauktion«, siger Jeppe Juul Borre.

For selv hvis der skulle ske en vending i økonomien, så vil der gå et stykke tid, før det begynder at få en effekt på antallet af tvangsauktioner.

»Det vil altså ikke påvirke fra første dag«, siger Jeppe Juul Borre.

Forventning om lave renter

På længere sigt kan den danske økonomi blive påvirket negativt af blandt andet handelskrigen, brexit eller frygten for en global recession, hvor hele verdensøkonomien pludselig begynder at gå ned i gear.

Også renteudviklingen kan få betydning, bemærker cheføkonomen.

Kommer der kraftige rentestigninger over en kort periode, vil det potentielt kunne øge antallet af tvangsauktioner.

»Men det regner jeg ikke med, vil ske. Der er en generel forventning om lave renter i en god rum tid endnu«, siger Jeppe Juul Borre.

Sammen med tallene for tvangsauktioner har Danmarks Statistik også oplyst om antallet af konkurser i september.

I måneden var der 191 konkurser blandt aktive virksomheder, hvilket var tre procent flere end i august.

Konkurserne i september medførte 752 tabte fuldtidsstillinger.

ritzau