En nordisk tidsrejse: »De skyggefulde bøgetræer gør danskerne magelige, birketræerne svenskerne pyntelige, mens de mange nåletræer gør nordmændene stikne«

Efter at have belejret København i et halvt år besluttede den svenske konge Karl X Gustav i februar 1659 at storme byen, men københavnerne var forberedt, og våben, krudt og mandskab var på plads langs hele volden. Efter massive tab måtte svenskerne trække sig tilbage. De københavnske tab var til gengæld minimale, omkring 30 døde og sårede, og danskerne tog det efterladte krigsbytte såsom vogne og våben. Foto: 'Stormen på København', maleri af F. C. Lund (1880)