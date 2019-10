Kunne være orienteret tidligere: Justitsministeriet aflyste to møder med Rigspolitiet om teleskandalen

Justitsminister Nick Hækkerup (S) mener, at Justitsministeriet modtog mangelfulde orienteringer fra Rigspolitiet om omfanget af teleskandalen. Men Justitsministeriet aflyste to møder med Rigspolitiet og forsinkede dermed processen med at afdække sagens omfang.

En række chefer i Justitsministeriet blev på et møde 26. april 2019 orienteret af chefer i Rigspolitiet om de fejl i teledata, som politiet havde opdaget.

Forud for mødet havde Justitsministeriet modtaget mundtlige orienteringer om de fejlbehæftede teledata – ministeriet blev første gang orienteret 13. marts – men mødet 26. april var det første officielle møde om sagen, fremgår det af de redegørelser, som Justitsministeriet i dag har offentliggjort.

Men i en redegørelse fra Rigspolitiet fremgår det dog også, at Justitsministeriet oprindeligt skulle have afholdt det vigtige møde med Rigspolitiet en måned tidligere. Det første møde mellem Rigspolitiet og ministeriet var i kalenderen 27. marts 2019, men det blev aflyst. Et nyt møde blev planlagt 4. april 2019, men det blev også aflyst.

Ifølge Politikens oplysninger blev begge møder aflyst af Justitsministeriet. Derfor gik der halvanden måned fra den første orientering af Justitsministeriet 13. marts 2019, til det vigtige møde endelig blev afholdt.

Opmærksom på sagen fra 13. marts

Justitsministeriet var ellers allerede 13. marts blevet gjort opmærksom på sagens potentielt alvorlige karakter. Ifølge politiets redegørelse ringede en politidirektør dengang til en afdelingschef i Justitsministeriet og fortalte, at »manglende teledata potentielt kunne have betydet, at skyldige var gået fri, men også potentielt kunne have ført til forkerte afgørelser ved domstolene, og at der derfor kunne blive tale om et meget stort oprydningsarbejde«.

Justitsminister Nick Hækkerup (S), som fredag formiddag holder pressemøde om sagen, udsendte i går aftes en pressemeddelelse, hvori han rettede kritik mod politiet for ikke at have orienteret Justitsministeriet grundigt nok.

»Som Rigspolitiet også selv beklager, har de første orienteringer af departementet ikke været fyldestgørende og entydige og derfor ikke klargjort sagens alvor. Jeg har ingen grund til at tro, at man i departementet har haft et ønske om at hemmeligholde noget. Og jeg tror også, det er vigtigt at huske, at man ikke kan vurdere forløbet i departementet i forbindelse med Rigspolitiets første orienteringer ud fra det, vi i dag ved om sagens rette omfang og karakter«, lød det fra ministeren.