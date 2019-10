Støjberg vil have advokater til at undersøge teledatasag

Justitsminister Nick Hækkerup (S) er for hurtig, når han siger, at teledatasagen ikke kommer til at føre til fyringer.

Det mener Inger Støjberg, retsordfører i Venstre, som vil have undersøgt sagen nærmere. Ifølge hende er der behov for at igangsætte en uvildig advokatundersøgelse.

»Der er jo folk, som sidder tilbage som efterladte, der spørger sig selv, hvad det er for et retssystem, vi har«, siger hun til TV2 News.

»Det, vi er vidne til, er myndigheder, der undersøger sig selv. Det er et Justitsministeriet, der har undersøgt sig selv, og siger, at de bare skal lære af sine fejl. Det skal undersøges meget mere grundigt«, siger hun.

Flere medier har tidligere fortalt, at Justitsministeriet i flere måneder kendte til problemerne med teledata uden at orientere hverken ministeren og offentligheden.

En redegørelse fra myndighederne retter dog det mest kritiske lys mod Rigspolitiets rolle i sagen. Rigspolitiet kritiseres for at levere mangelfulde orienteringer til Justitsministeriet.

»Det er en kæmpe skandale, og det ryster hele fundamentet og tiltroen til vores retssystem. Det er en af de mest alvorlige sager, vi har set i mange, mange år«, siger Inger Støjberg.

Justitsminister har fredag orienteret om sagen på et pressemøde.

Her kaldte han Rigspolitiets håndtering af teledata-sagen for 'særdeles utilfredsstillende'. Han har også kritiseret Rigsadvokaten og Justitsministeriets for at nøle i håndteringen af problemerne.

