1600 har på tre uger fået klip i kortet for mobilbrug Siden 10. september har 1600 fået klip i kørekortet for at bruge mobil bag rattet. Skræmmende, siger politiet.

På tre uger har 1651 bilister fået et klip i kørekortet for at bruge mobil bag rattet. Det skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

Den 10. september i år trådte en ny sanktion i kraft, så det nu koster et klip i kørekortet at bruge blandt andet håndholdt mobil bag rattet.

»Det skræmmer mig, at vi har taget så mange på tre uger. Omvendt ved jeg også godt, at vi har haft meget fokus på den her siden den 10. september«, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Han understreger, at politiet på de tre uger har brugt en del ressourcer på netop at lave kontroller af bilisters brug af mobil under kørsel.

For at sænke antallet af bilister, der ikke er opmærksomme på trafikken, vil politiet fortsætte kontrollerne. For sammen med kampagner er det ifølge politiassistenten det, der virker.

»Det er ikke acceptabelt. Jeg havde helst set, at vi havde stoppet ganske få. Vi vil fortsætte med kontroller kombineret med Rådet for Sikker Trafiks kampagner, for vi ved, at det har en effekt«.

»Vi skruer måske også op for vores kontroller«, siger Christian Berthelsen.

Forrykt!

Foruden et klip i kørekortet skal man i dag betale 1500 kroner i bøde og 500 kroner til Offerfonden for at have brugt håndholdt mobil bag rattet.

Forbuddet omfatter også håndholdt brug af tablets, gps'er, computere og smartwatches. For at bruge udstyret lovligt kræver det, at man bruger det uden fysisk berøring af dets egne knapper eller display.

I en ny rundspørge blandt 1500 bilister har Rådet for Sikker Trafik spurgt, om de synes, at det er acceptabelt, at man taler i håndholdt mobil under kørsel.

Her svarer 27 procent af de yngste bilister mellem 18 og 35 år, at det er acceptabelt.

»Det synes jeg er forrykt, og det må være, fordi at den her fjerdedel ikke er bekendt med faren«.

Det skal være sådan, at når man kører sammen med sine venner, så skal det være lige så socialt uacceptabelt som at køre spirituskørsel, siger Christian Berthelsen.

ritzau