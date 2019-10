Efter kolde nætter banker en varmefront på Det bliver op til 15 grader om dagen frem til weekenden, og nattefrost bliver fortrængt af varme fra vest.

De seneste dages nattefrost flere steder i Danmark får ikke held til at bide sig fast i denne omgang.

Tværtimod begynder vejret at ændre sig mandag, og frem til weekenden bliver det op til 10 grader om natten og 15 grader i de lyse timer.

Det siger Anja Bodholdt fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

»Det er en kold morgen for mange at stå op til mandag. Flere steder i Jylland og i Nordsjælland har vi målt minustemperaturer omkring to grader. Koldest var det i Nordjylland med minus 2,3 grader«, siger hun.

Søndag blev efterårets første temperaturer under nul grader målt flere steder. Koldest var det i Karup i Midtjylland med minus 2,7 grader.

Men nu får vi en helt anden type vejr ifølge DMI.

»Der er optræk til et skifte, og det skyldes, at en varmefront banker på vestfra senere mandag. I første omgang bringer den flere skyer med sig, og i aften begynder det at regne i Vestjylland. Regnen bevæger sig østover, og når frem til Sjælland tirsdag morgen«, siger Anja Bodholdt.

Enkelte dryp mandag

Mandag holder det tørt med 'god plads til solen', men som dagen skrider frem, bliver det mere skyet vestfra.

»Der kan måske komme enkelte dryp omkring Gedser og muligvis også Bornholm«, siger Anja Bodholdt.

Hun vil ikke udelukke muligheden for, at temperaturerne mandag aften måske kommer ned i nærheden af nul. Formentlig på Sjælland.

»Men i løbet af natten kommer der ikke nattefrost, og allerede tirsdag får vi tocifrede temperaturer - mellem 13 og 15 grader på grund af varmefronten. Til gengæld bliver det også mere blæsende. Tirsdag starter vådt, men det klarer op vestfra med kun enkelte byger«, siger Anja Bodholdt.

Og sådan bliver det også onsdag, torsdag og fredag. Vejret vil skifte mellem byger med perioder med sol og lidt vekslende vind fra vest og sydvest.

Dagtemperaturerne vil ifølge DMI ligge mellem 12 og 14 grader, og om natten vil de ligge på mellem 5 og 10 grader.

ritzau