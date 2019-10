Vinterens første saltbiler har været ude på danske veje

Der er stadig lidt over halvanden måned til vinteren. Men allerede nu er de første af Vejdirektoratets saltbiler blevet sendt ud for at salte de danske veje.

Natten til søndag har saltbilerne strøet salt på Svingbroen ved Næstved og på Fiskebækbroen syd for Farum. Det er første gang i denne sæson, at Vejdirektoratet sender sine saltbiler ud.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Vejdirektoratet.

»Dermed kom vinteren først til Sjælland i denne omgang, hvilket er en ændring i forhold til sidste år, hvor det var Vendsyssel, Vesthimmerland og Himmerland, der fik den første dosis salt«, skriver Vejdirektoratet i meddelelsen.

Saltbilerne blev desuden sendt tidligere i aktion end sidste år, hvor de først blev kaldt i tjeneste den 26. oktober.

Ifølge Martin Østergaard-Nielsen, pressechef i Vejdirektoratet, er weekendens saltning også en af de tidligste, hvis man kigger hen over de seneste ti år.

»Normalt plejer vi først at rykke ud med saltbilerne på den anden side af efterårsferien. Så man kan sige, at det ikke er et stort spring, men det er cirka 14 dage tidligere, end vi plejer at være på færde«, siger han.

Indsatsen med både saltbiler og sneplove styres af Vejdirektoratets Vintertjeneste, der hører til i Vejdirektoratets vintervagtcentral i Aalborg.

250 saltspredere og cirka 600 sneplove

Centralen er bemandet med uddannede vintervagter, som hele vinteren overvåger vej- og vejrsituationen og bekæmper glatføre på statsvejene.

Hvis vintervagten vurderer, at glatføre er opstået - eller vil opstå - sørger vintervagten for, at der bliver saltet og ryddet sne.

Ifølge Vejdirektoratet bliver styrelsen på en normal vinter 'udkaldt til saltning' i gennemsnit 107 gange. Det gennemsnitlige saltforbrug ligger på 58.700 tons.

Udkald til saltning dækker over det antal udkald, der har været på Vejdirektoratets ruter landet over. Det vil sige, at ét udkald svarer til, at der har været kaldt ud på samtlige ruter én gang.

Vejdirektoratets vinter varer fra oktober til maj, hvor styrelsen overvåger vejenes temperaturer i hele døgnet.

Styrelsen ligger inde med cirka 250 saltspredere og cirka 600 sneplove, som kan blive sendt i aktion.

ritzau