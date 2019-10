Syv meter lang pukkelhval fanget i nordjysk fiskers bundgarn

En nordjysk fisker fik mandag morgen en noget usædvanlig fangst i sit bundgarn ud for Skagen.

Fiskeren kunne således konstatere, at en cirka syv meter lang pukkelhval havde forvildet sig ind i nettet.

Det skriver TV2 Nord.

»Den var rimelig tung. Den kunne vi ikke lige håndtere, så vi måtte ringe efter hjælp fra dykkere«, siger fiskeren Troels Tvilling til TV2 Nord.

Dykkere fra Nordsøen Oceanariet i Hirtshals tog derfor med fiskeren ud for at hjælpe med at få bugseret hvalen ind til jollehavnen i Skagen.

»Det er en pukkelhval, og det er yderst sjældent, at man ser dem i danske farvande. Vi har dokumenteret to strandinger og derudover kun tre observationer, så det er virkelig et særtilfælde at se den her pukkelhval«, siger dykker ved Nordsøen Oceanariet Lasse Rosendahl til TV2 Nord.

Ikke set siden 1905

Han tilføjer, at man nu vil undersøge, hvordan hvalen er kommet ind i dansk farvand.

»Vi skal forsøge at kortlægge grunden til, at den er havnet her i Skagen, og hvorfor hvalen er endt i bundgarnet. Den kan have været syg. Det er tit noget, man ser med hvaler, når de kommer så tæt på kysten«, siger han.

Ifølge Lasse Rosendahl er der ikke siden 1905 drevet en pukkelhval i land i Danmark.

Nu skal biologer og forskellige instanser find ud af, hvad der skal ske med hvalen.

Ifølge Lasse Rosendahl er der tale om en lille hun på omkring syv meter.

Nyfødte pukkelhvaler er omkring fem-seks meter.

ritzau