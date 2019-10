Politi efter kritik: Vi tager Meng-drabet meget alvorligt Meng-drabssag blev i begyndelsen efterforsket som en forsvinding. Alle efterforskningsskridt blev ikke taget.

Politiet tager efterforskningen af drabet på Emilie Meng meget alvorlig. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse, efter at kredsen har været udsat for kritik.

Den seneste omgang kritik bliver rettet mod politikredsen i en dokumentarserie på DR. Og politiet erkender også, at sagen ikke blev efterforsket som et drab i begyndelsen.

»Det er rigtigt, at politiet – på baggrund af de dengang foreliggende oplysninger – i den helt indledende fase, vurderede, at sagen drejede sig om en eftersøgningssag«.

»Det medførte, at visse efterforskningsskridt ikke blev taget i opstartsfasen, hvilket ville være sket, hvis vi havde vurderet sagen anderledes«, skriver politiet i pressemeddelelsen.

»Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi tager Emilie Meng-sagen meget alvorligt«, skriver politiet videre.

Liget fundet et halvt år senere

17-årige Emilie Meng forsvandt 10. juli 2016. Hendes lig blev fundet et halvt år senere. Men selv om politiet tre år senere ikke har pågrebet en gerningsmand, betyder det ikke, at drabet ikke efterforskes. Tvært imod.

»Vi har afsat omfattende ressourcer til efterforskningen, og vi gør alt, hvad vi kan, for at finde frem til gerningsmanden bag en meget tragisk forbrydelse, skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Politiet ønsker ikke at stille op til interviews eller komme med yderligere detaljer om sagen, da det kan komme gerningsmanden til gode, vurderer politiet.

»Informationer, som kan give gerningsmanden indblik i vores efterforskning, vil derfor i værste fald kunne besværliggøre denne yderligere, skriver politiet.

Sjællandske har talt med Lars Harvest, der er fungerende politidirektør i kredsen. Han ønsker dog over for mediet hverken at be- eller afkræfte, om der er sigtede i drabssagen.

»Det ønsker jeg ikke at oplyse i øjeblikket«, siger han til Sjællandske.

Moderen retter kritik mod politiet

Første afsnit af DR's dokumentarserie om Emilie Meng-sagen bliver sendt mandag aften. I den retter blandt andre Emilie Mengs mor, Helen Meng, kritik mod politiet.

»Der er rigtig meget vrede. Selvfølgelig først og fremmest mod ham, der har gjort det her og ødelagt Emilies liv og vores liv. Selvfølgelig sekundært politiet, fordi de i den grad har sløset med det her. Gerningsmanden kunne måske være fundet i dag, hvis de havde gjort deres arbejde ordentligt, siger hun til DR.

ritzau