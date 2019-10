Vestager til eksamen i Europa-Parlamentet: Superkommissær med få uvæsentlige mangler

Sagt i ugen

Kollega Tonny Pedersen havde under ’En god dag for kødelskere’ skrevet om en ny undersøgelse, der viser, at der ikke er nogen nævneværdige fordele ved at spise mindre kød, men tilføjede, at undersøgelsen sikkert hurtigt blev skudt ned. Det blev den, hvorfor Tonny Pedersen senere måtte skrive om ’En dårlig dag for kødspisere’:

Ernæringseksperter og sundhedsorganisationer har prompte kritiseret undersøgelsens metoder og resultater. Nu viser det sig også, at den ledende forsker bag undersøgelsen, Bradley C. Johnston, havde undladt at oplyse, at han tidligere har bedrevet forskning betalt af kød- og fødevareindustrien. Ak, kære kødelskere, det er nok klogest at holde sig til en diæt bestående af kogt vand og armbøjninger.

(Politiken)

Medlem af Europa-Parlamentet for Konservative Pernille Weiss konkluderer på baggrund af en rapport fra Climate Emergency Urban Opportunity, at vi skal fortsætte med at nyde livet, spise kød, køre i biler og rejse ud i verden:

Alt for længe har vi lagt øre til venstrefløjens selvpineri og ’feel good-snak’ om kødfri dage og fantasifulde forslag om at erstatte flyrejser med romantiske nattog ned gennem Europa. Det er ikke blot fugle på taget, men også med til at fjerne fokus fra de løsninger, der reelt gør en forskel for klimaet.

(Politiken)

Overborgmester i København Frank Jensen redegør i et interview for sine klimaambitioner for København, men erkender, at de ikke umiddelbart hænger sammen med hans ønsker om en udvidelse af lufthavnen:

Så må vi plante noget mere skov.

(Politiken)

Kun en uge efter statsminister Mette Frederiksens åbningstale, hvor hun ærgrede sig over synet af en videoovervåget jordbærbod, præsenterede hun sit forslag om en massiv indsats for mere overvågning i Danmark:

Det, der driver mig som statsminister, er et grundlæggende ønske om at passe på Danmark. Skal jeg have vished for, at jeg gør, hvad jeg kan for det, er vi nødt til at tage nogle ting i brug, som vi ikke tidligere har haft hverken behov for eller lyst til.

(Berlingske)

Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, var ikke begejstret for tanken om at give staten udvidede beføjelser til at overvåge danskerne:

Vi har ret til et privatliv, som vi har ret til at have for os selv – også når vi færdes i det halvoffentlige. Argumentet om, at hvis man ikke har noget at skjule, har man ikke noget at frygte, er en kliché.

(Berlingske)

Samme Alex Vanopslagh om udbyttet af partiets møde med finansminister Nikolaj Wammen om finansloven:

Vi fik en god kop kaffe.

(Berlingske)

Margrethe Vestager efter den tre timer lange høring i EU-Parlamentet:

Nu fortjener jeg et glas rødvin.

(Flere medier)

