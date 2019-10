Flere partier ønsker forskning i, om det er en god samfundsinvestering at gøre psykologhjælp gratis for alle. Men først skal penge til forskningen findes.

SF vil nu have undersøgt, om gratis psykologhjælp faktisk er en god investering, og derfor foreslår partiet, at der skal afsættes midler fra forskningsreserven til at foretage et større studie.