Politi sigter mand for drab efter ligfund i lade

Politiet har anholdt en 40-årig mand og sigtet ham for drab i forbindelse med fundet af en død mand i en lade i Haderslev. Manden blev anholdt torsdag aften klokken 18.50, mindre end to timer efter at politiet modtog anmeldelsen.

Syd- og Sønderjyllands Politi har fredag endnu ikke identificeret den dræbte.

Politiet meldte torsdag aften ud, at der var fundet en livløs person i en lade på en landejendom. På det tidspunkt var den 40-årige allerede anholdt, men det oplyste politiet ikke.

I første omgang meldte politiet ud, at der var tale om et såkaldt mistænkeligt dødsfald - man var med andre ord ikke overbevist om, at der var sket en forbrydelse.

Ved mistænkelige dødsfald tilrettelægges efterforskning og sporsikring imidlertid efter på samme måde, som var der tale om et drab, i fald det viser sig, at en kriminel handling ligger bag.

Syd- og Sønderjyllands Politi har endnu ikke

Den anholdte kommer ifølge politiet fra lokalområdet, men anholdelsen skete på den modsatte side af Jylland, nemlig i Esbjerg.

Manden vil fredag eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg med krav om varetægtsfængsling.

ritzau