Formodet drabsmand anholdt tilfældigt for uro i tog

Politiet har sigtet en 40-årig mand for drab i forbindelse med fundet af en død mand i en lade i Hejsager sydøst for Haderslev.

Fredag eftermiddag blev han fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger.

Ifølge JydskeVestkysten, der var til stede ved grundlovsforhøret, er den 40-årige sigtet for på et tidspunkt onsdag at have slået en ældre bekendt i hovedet med en stump genstand.

Den ældre mand fik kraniebrud og afgik senere ved døden, fremgår det ifølge jv.dk af sigtelsen.

Klokken 17.26 torsdag fik politiet en anmeldelse om, at den ældre mand lå død i laden. Mindre end to timer senere blev den 40-årige anholdt klokken 18.50. Men det var i en helt anden sammenhæng.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser til Ritzau, at manden blev anholdt i et tog på Esbjerg Banegård, fordi han skabte uro i toget.

Nægtede han sig skyldig i drab

Han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, men i forbindelse med efterforskningen af drabet fattede politiet mistanke til den 40-årige mand.

I første omgang lød politiets melding om ligfundet, at der var tale om et såkaldt mistænkeligt dødsfald - man var med andre ord ikke overbevist om, at der var sket en forbrydelse.

Ved mistænkelige dødsfald tilrettelægges efterforskning og sporsikring imidlertid på samme måde, som var der tale om et drab, i tilfælde af det viser sig, at en kriminel handling ligger bag.

Den anholdte kommer ifølge politiet fra lokalområdet. I grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig i drab, men kunne ifølge JydskeVestkysten erkende vold med døden til følge.

ritzau