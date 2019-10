Skattegælden vokser med flere milliarder for fjerde år i træk

Listen over det offentliges tilgodehavender voksede i 2018 for fjerde år i træk. Største post er gælden til skattemyndighederne, hvor både virksomheder og borgere øgede deres gæld med over en milliard kroner.

Det viser Danmarks Statistiks gennemgang af skattegælden.

I alt har det offentlige 117 milliarder kroner til gode - 79 milliarder kroner af det er gæld til skattemyndighederne.

Danmarks Statistik tager forbehold for, at ændringer i skattemyndighedernes tilgang til at eftergive og afskrive kan gøre det svært at sammenligne over tid.

Men ser man på tendensen de seneste fem år, er gælden vokset år til år hvert eneste af de fem år.

Siden 2013 er borgernes gæld eksempelvis vokset støt og roligt til over 25 milliarder kroner. Det er 75 procent mere end for fem år siden.

For virksomhederne er det samme tilfældet. Her savner skattemyndighederne indbetalinger for næsten 30 milliarder kroner. Det er 80 procent mere end for fem år siden.

Alene renter for opkrævning og inddrivelse udgør omkring 21 milliarder kroner af skattegælden.

Ud over skattemyndigheder har andre dele af staten omkring 32,5 milliarder kroner til gode - hvilket også er voksende - mens kommunerne har 3,9 milliarder til gode.

ritzau