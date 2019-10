Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Tak for din tilmelding!

Den spreder sygdom og fortrænger flodkrebs. Miljøstyrelsen nægter at opgive kampen mod uønsket signalkrebs Det har vist sig umuligt at udrydde signalkrebs ved at fiske efter den. Nu går Miljøstyrelsen i tænkeboks.