En 71-årig mand er blevet sigtet for uagtsomt manddrab i forbindelse med en trafikulykke tidligere på måneden ved Flyvestation Karup. Her blev en 22-årig værnepligtig dræbt, hvorefter bilisten flygtede fra stedet.

Midt- og Vestjyllands Politi mener nu at have fundet frem til flugtbilisten. Den 71-årige mand har til politiet forklaret, at han troede, at han påkørte et rådyr.

OPDATERES

ritzau