Britta Nielsens afrikanske hus solgt for småpenge Svindeltiltalte Britta Nielsens hus i Sydafrika er solgt på auktion ganske billigt, skriver Ekstra Bladet.

Den svindeltiltalte Britta Nielsens hus i Sydafrika er tirsdag solgt på auktion for 200.000 sydafrikanske rand eller 91.480 kroner.

Det er betydeligt under det ventede, skriver Ekstra Bladet.

De sydafrikanske besiddelser bliver solgt for at skaffe penge tilbage til staten. Britta Nielsen er tiltalt for via sit arbejde i det offentlige at have svindlet for over 100 millioner kroner ved at overføre penge fra satspuljemidlerne til sig selv.

Det var før auktionen forventet, at huset ville kunne hente omkring 1,5 millioner rand eller omkring 690.000 kroner. Der er dog fortsat en periode på 14 dage, hvor andre interesserede kan byde ind på huset.

Ud over huset blev en grund kendt som vildtreservatet Mahlthini, en eksklusiv Land Rover og en lang række effekter fra Britta Nielsens hus solgt tirsdag.

Det meste solgt for mindre beløb

Et sæt eksklusive kameralinser bliver solgt for 34.760 kroner, men ellers bliver der kun solgt for mindre beløb. Og i sidste øjeblik er Britta Nielsens computere trukket fra auktionen.

»Jeg er ked af det, men vi fik en mail fra Interpol i morges, der sagde, at al elektronik ikke må sælges, da det kan være, at det skal bruges i efterforskningen«, lød det fra auktionsleder Peter Marskell.

To mindre pengeskabe og et stort pengeskab fra husets 'saferoom' blev solgt for lige under 1.000 kroner, to Playstations for nogenlunde det samme, mens eksempelvis et par soveposer blev solgt for omkring 400 kroner.

Grunden blev solgt for 82.330 kroner mens Land Roveren blev solgt for 130.360 kroner.

Mandag fortalte kurator for Britta Nielsen, advokat Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten, til Ritzau, at auktionen er sidste del af den sydafrikanske del af sagen for hans vedkommende.

»Man kan sætte et flueben på den sydafrikanske del af sagen. Det, man sælger, er det, der er, bortset fra nogle indeståender på bankkonti«, sagde Boris Frederiksen.

Straffesag begynder 24. oktober

Nye oplysninger om, hvor der kan hentes flere penge, vil dog blive undersøgt. Derfor vil repræsentanter fra kammeradvokaten også være til stede under straffesagen mod Britta Nielsen, når den begynder 24. oktober.

Indtil videre har Britta Nielsen ifølge Kammeradvokaten ikke samarbejdet om at finde flere værdier i sagen, så statens tab kan mindskes.

»Hun er ikke forpligtet til at tale med kurator. Jeg har ikke indtryk af, at hun har sagt meget til nogen. Vi må se, hvad der kommer frem i straffesagen«, siger Boris Frederiksen.

